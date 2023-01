Do 19.01.23 | 20:25 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben völlig überraschend den zweiten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte geholt. Am Donnerstagabend gewannen sie beim Tabellenführer Vakifbank Istanbul nach Tiebreak mit 3:2 (19:25, 19:25, 25:23, 25:20, 15:10). Vergangene Woche hatten sie bereits Belgrad besiegt und stehen im europäischen Wettbewerb somit nach vier Spielen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem dritten Platz.

In Istanbul sah es lange Zeit nach einer klaren Niederlage der Brandenburgerinnen aus, die sich aber kämpferisch zeigten und gegen die großen Favoritinnen einen 0:2-Satzrückstand wieder aufholten. Im entscheidenden Tiebreak sorgten sie dann mit einer starken Leistung für den Überraschungssieg.

Der Erfolg war ein wichtiger Schritt, um sich eine Teilnahme am zweitklassigen europäischen CEV-Cup zu sichern, zu der sie der dritte Platz berechtigen würde. Noch zwei Spiele sind in der Gruppenphase der Champions League für die Potsdamerinnen zuvor zu absolvieren: Am 31. Januar empfangen sie Volley Novora aus Italien, acht Tage später folgt der Abschluss gegen den aktuellen Tabellenletzten Roter Stern Belgrad.