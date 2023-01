Vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion versuchte Hertha BSC die Gäste früh anzulaufen, einen ersten Abstimmungsfehler von Union konnte Suat Serdar aber nicht nutzen. Hertha agierte in der Anfangsphase sehr aggressiv und bissig. Serdar setzte sich in der siebten Minute über links durch, gab den Ball in die Mitte und über Boetius landete der Ball am Strafraum bei Lucas Tousart, dessen Schuss aber von Diogo Leite geblockt wurde. Hertha blieb im Anschluss weiter dran, während Union etwas beeindruckt wirkte ob dieser Anfangsoffensive der Hausherren.

Im weiteren Verlauf beruhigte sich die Partie etwas, Union war um Kontrolle bemüht, Hertha schaltete einen Gang zurück. Es war spürbar, dass beide Teams sehr darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen. So blieb es bis zur 30 Minute ein intensives, aber auch chancenarmes Spiel. Union setzte sich zusehends in Herthas Hälfte fest und die Hausherren kamen zu einer Konterchance: Dodi Lukebakio tankte sich über die rechte Seite durch, drang in den Strafraum ein und bediente Richter, der aus 16 Metern über das Tor zielte (32.).

Sechs Minuten später zeigte Hertha-Keeper Oliver Christensen bei einem Trimmel-Freistoß erste Unsicherheiten. Die Blau-Weißen konnten mit Mühe zur Ecke klären. Die nächste Standardsituation war dann in der 44. Minute Ausgangspunkt für die Führung der Gäste: Trimmel zog einen Freistoß an den Elfmeterpunkt, Unions Verteidiger Doekhi sprang höher als Geburtstagskind Marc-Oliver Kempf und köpfte wuchtig aus zehn Metern ins Tor der Herthaner. Kurios: Für Doekhi war es das vierte Tor mit seinem vierten Torschuss in der Fußball-Bundesliga.

Der 0:1-Halbzeitstand war aus Hertha-Sicht ärgerlich, waren die Gastgeber bis dato eigentlich die bestimmende Mannschaft und hatten die besseren Strafraumszenen.