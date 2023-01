"Wir stehen zu Recht auf Platz zwei, das fühlt sich wunderbar an", sagte Rani Khedira nach dem Sieg gegen Bremen am Mittwoch. Man wolle im Derby "die Woche mit einem Sieg vergolden", fügte er an - nicht ohne gedankliche Höhenflüge auszubremsen: "Aber wir müssen auch demütig bleiben."

Abheben verboten. Trotz eines neuerlichen Rekordes. Mit dem 50. Sieg in der Bundesliga-Geschichte schraubte Union in Bremen den Punktestand auf 33 Zähler. So viele waren es noch nie nach der Hinrunde. "Es ist verrückt", sagte Abwehrspieler Danilho Doekhi am Freitag in einem Pressegespräch im Stadion An der Alten Försterei. "33 Punkte, zweiter Platz. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. So müssen wir weitermachen."