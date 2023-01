Doppelpack durch Oudenne - Cottbus kassiert gegen Altglienicke erste Heimniederlage der Saison

Sa 28.01.23 | 15:25 Uhr

Bild: imago/Steffen Beye

Energie Cottbus hat ein umkämpftes Spiel gegen die VSG Altglienicke mit 0:2 verloren. Die Entscheidung fiel in einer packenden Schlussphase. Die Lausitzer behalten vorerst die Tabellenführung, könnten diese aber am Montag verlieren.

Energie Cottbus hat die Chance verpasst, sich in der Tabelle der Regionalliga Nordost vorübergehend abzusetzen. Der Spitzenreiter verlor am Samstag sein Heimspiel gegen die VSG Altglienicke mit 0:2 (0:0). Die Tore für die Berliner erzielte Kolja Oudenne in der 78. Minute und in der Nachspielzeit. Damit rangieren die Lausitzer zwar weiter auf dem ersten Platz. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die direkten Verfolger Rot-Weiß Erfurt und Berliner AK nur einen Punkt, und beide Teams haben noch je ein Spiel weniger absolviert.

Wähling dreht den Ball an den Pfosten

Die Gäste drückten von Beginn an in Richtung Cottbuser Sechzehner, angetrieben von Spielmacher Tolcay Cigerci kamen die Berliner immer wieder gefährlich in Tornähe. Ein zwingender Abschluss blieb in dieser Phase allerdings aus. Die Hausherren gewannen in der Folge mehr Kontrolle über das Spielgeschehen. Zur ersten Großchance dauerte es eine knappe halbe Stunde. Nicolas Wähling schlenzte den Ball im gegnerischen Strafraum nach einem Pass von Eric Hottmann aus halblinker Position an den rechten Pfosten. Altglienickes Torhüter Leon Bätge konnte dem Ball nur noch hinterherschauen. Zwei Minuten darauf marschierte Hottmann allein aufs gegnerische Tor zu, die Führung schien nur noch Formsache – doch der von hinten heranrauschende Verteidiger John Liebelt setzte zu einer spektakulären Grätsche an, und konnte den Energie-Spieler so doch noch vom Ball trennen.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Torabschlüssen auf beiden Seiten. Doch es ging torlos in die Halbzeitpause.

Oudenne erst Chancentod, dann Held

Nach dem Seitenwechsel schien beiden Teams ein wenig die Struktur abhanden gekommen zu sein. In der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs leisteten sich die Kontrahenten zahlreiche Ballverluste im Mittelfeld. Nach einer Stunde entwickelte sich dann eine zunehmend wilde, hin und her wogende Partie: Cigerci ließ eine dicke Chance für die Gäste liegen, frei vor Energie-Torwart Elias Bethke schoss er eben diesen direkt an. In der 76. Minute war Altglienickes Kolja Oudenne zunächst der Pechvogel, als er aus einem Meter Torentfernung nur noch seinen Fuß hatte hinhalten müssen für den Führungstreffer - und tatsächlich daneben schoss. Nur eine Minute später avancierte ausgerechnet Oudenne zum Matchwinner: Keeper Bethke lenkte einen Kopfball von Philip Fontein noch an die Latte. Doch der Ball sprang genau vor die Füße von Oudenne - der diesmal seine Gelegenheit nutzte. In der ersten Minute der Nachspielzeit konnte der 21 Jahre alte Schwede sogar noch nachlegen gegen die Lausitzer, die nun alles nach vorne geworfen hatten und hinten zu unkonzentriert waren. Mit dem 2:0-Sieg springt Altglienicke auf den achten Tabellenplatz. Energie Cottbus verspielte die Möglichkeit, sich an der Spitzenposition ein wenig Luft zu verschaffen.

BFC dreht Partie gegen Meuselwitz, Hertha II vergibt Sieg

Die beiden Regionalliga-Partien von Freitagabend wurden jeweils noch in der Schlussphase von der zurückliegenden Mannschaft gedreht: Hertha BSC II unterlag Lok Leipzig mit 1:2 (0:0), nachdem Tony Rölke die Berliner in der 58. Minute in Führung gebracht hatte. Der Leipziger Djamal Ziane wendete das Spiel danach zugunsten der Gäste (61., 84.). Der BFC Dynamo konnte seiner Favoritenrolle im Heimspiel gegen ZFC Meuselwitz gerecht werden, musste allerdings lange gegen einen Rückstand anspielen. Nachdem Nils Schätzle das 1:0 für die Thüringer erzielte (20.), dauerte es bis zur 82. Minute, ehe David Haider Al-Azzawe nach einer missglückten Faustabwehr von ZFC-Torhüter Jean-Marie Plath den Ausgleich für die Hausherren schaffte. Abwehrspieler Chris Reher konnte in der Schlussminute nach einem Latten-Abpraller sogar noch zum Siegtreffer abstauben - und seinen BFC damit auf den sechsten Tabellenplatz führen.

