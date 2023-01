Nur wenige Tage nach der Trennung von Abu Njie hat Fußball-Regionalligist Tennis Borussia einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der Verein am Montag bekanntgab, wird Christopher Brauer das Team als Coach in die Rückrunde führen.

Brauer war zuletzt als U19-Trainer der A-Junioren-Bundesligamannschaft des Berliner AK und zugleich als Co-Trainer der Herrenmannschaft tätig. In der Saison 2020/21 gelang ihm mit der Junioren-Mannschaft der Aufstieg in die A-Junioren Regionalliga Nordost und in der darauffolgenden Saison der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga.