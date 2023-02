Berta Berlin Dienstag, 21.02.2023 | 12:20 Uhr

Das ist nicht der Typ sonder das ist Hertha mit seiner unfähigen Führung. Haben die wirklich gedacht das geht alles in Ruhe über die Bühne. Der Zeitpunkt war schon unnötig und dann noch diese Fristlose Kündigung wegen was? Er hat sich entschuldigt und gut ist es. Reporter sind manchesmal Nervensägen das gehört auf beiden Seiten dazu. Was Hertha daraus macht ist unsinnig und bringt keine Ruhe in den Verein.