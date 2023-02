Union Berlin hatte sich am Donnerstagabend durch ein 3:1 gegen Ajax Amsterdam in der Zwischenrunde für das Achtelfinale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs qualifiziert. Zuvor hatten sie ihre Vorrundengruppe D als Zweiter beendet - und das hinter dem damaligen Tabellenführer und jetzigen Achtelfinal-Gegner Union Saint-Gilloise.

Der 1. FC Union Berlin tritt im Achtelfinale der Europa League gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien an. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon am Freitagmittag. Der Klub war schon in der Gruppenphase ein Gegner der Köpenicker gewesen.

Das Wiedersehen verspricht Spannung, denn die Duelle in der Gruppenphase waren beide eng. Im September hatte der Zweite der belgischen Liga den Köpenickern im ersten Europa-League-Spiel der Vereinsgeschichte eine knappe 0:1-Niederlage zugefügt. Das Rückspiel gewann dann der 1. FC Union durch ein Tor von Sven Michel mit 1:0 in Leuven. Dort trat Union Saint-Gilloise im Den Dreef Stadion an, weil die eigene Spielstätte nicht den Uefa-Regularien genügt. Für das Achtelfinale wird der Klub in den Lotto Park nach Anderlecht ausweichen.

"Eine Auslosung ist kein Wunschkonzert", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union. Union Saint-Gilloise sei "das einzige Team, das seit langer Zeit mal ein Spiel An der Alten Försterei gewonnen hat. Von daher haben wir im Hinspiel auch etwas gutzumachen". Er erwarte "sehr offene Spiele zwischen zwei Mannschaften mit einem ähnlichen Spielstil".

Die Achtelfinal-Duelle werden bereits am 9. und 16. März ausgetragen. Da der 1. FC Union als Zwischenrunden-Teilnehmer bei der Auslosung in Nyon zu den ungesetzten Mannschaften zählte, findet das Hinspiel im heimischen Stadion An der Alten Försterei statt.