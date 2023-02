Die ersten Titel der Saison haben der SC Potsdam und die BR Volleys schon gewonnen. In Mannheim streben die beiden Topteams der Region den Pokalsieg an. Für die Potsdamerinnen geht es gegen Schwerin. Die Berliner treffen auf Düren. Von Lynn Kraemer

Doch der Schlendrian blieb im Spiel der Volleys, während Düren allen voran in Person von Zuspieler Tomas Kocian weiterhin eine starke Leistung zeigte. Ein Aufschlag-Winner von Eric Burggräf brachte Düren gar mit 21:18 in Führung. Aber Berlin kämpfte sich noch mal zurück. Cody Kessel nutzte das Momentum seiner Hereinnahme und die Volleys verkürzten bis auf 22:21. Düren blieb cool, nutzte eine Challenge, um sich nochmals zu sammeln und hatte beim 24:21 drei Satzbälle. Bezeichnend: Durch den 10. Aufschlagfehler des Satzes besorgte Volleys-Kapitän Ruben Schott den 0:1-Satzrückstand aus Sicht der Berliner.

Vor 9.000 Zuschauern in Mannheim kam der Spitzenreiter der Volleyball-Bundesliga zunächst besser in die Partie. Im Mittelblock waren Anton Brehme und Nehemiah Mote sofort in der Partie und brachten die Volleys schnell mit 6:2 in Front. Düren war früh gezwungen, eine erste Auszeit zu nehmen. Doch die powervolleys zeigten sich sofort verbessert und zogen bis auf 11:9 davon, ehe Cedric Enard seinerseits die erste Auszeit für Berlin nehmen musste, denn seine Mannschaft agierte mittlerweile zu fahrig und zu fehlerhaft.

Und Niroomands Forderung setzten die Volleys zu Beginn des 2. Satzes sofort um. Zwei lange Ralleys gingen an die Volleys, wobei Diagonalangreifer Marek Sotola seine Klasse zeigte und die Berliner per Blitzstart mit 4:0 in Führung brachte. Wieder nahm Düren früh im Satz die Auszeit, aber diesmal folgte kein Bruch im Spiel der Volleys. Außenangreifer Timothée Carle besorgte mit einem starken Diagonalball das 9:5 für die Volleys, wobei sich Düren in dieser Phase allerdings nicht abschütteln ließ. Beim 10:8 nahm Enard die Auszeit, um seine Mannen erneut einzuschwören. Und der polnische Außenangreifer Marcin Ernastowicz hielt Düren weiter im Spiel, doch die Volleys ließen sich nicht beirren und bauten durch verbessertes Aufschlag- und gutes Blockspiel den Vorsprung auf 17:12 aus. Cody Kessel verwandelte schließlich den ersten Satzball zum 25:17.

Der dritte Satz verlief dann zu Beginn ähnlich wie der zweite aufgehört hatte. Die Volleys spielten ihre Stärken vor allem in Person des überragenden Zuspielers Johannes Tille aus und gingen durch einen starken Block von Nehemiah Mote mit 8:5 in Führung. Auch der angeschlagene Kapitän Ruben Schott fand so langsam in die Partie, während Düren auch seine zweiten Chancen im Angriff nicht mehr nutzen konnte. Düren kam zwar noch einmal auf 13:12 heran, weil die Volleys sich abermals zu viele Fehler erlaubten, aber die Aufschläge der Volleys kamen nun besser, und auch eine Unterbrechung durch eine mutmaßliche Verletzung von Libero Satoshi Tsuiki konnte die Volleys nicht mehr aufhalten. Tsuiki machte weiter und die Berliner entschieden den Satz im weiteren Verlauf klar mit 25:15 für sich.