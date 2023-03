Alba Berlin kam in der Basketball-Bundesliga im vierten Spiel in den letzten acht Tagen gegen die Niners Chemnitz zu einem hart umkämpften 101:91-Heimsieg. Die ersten drei Viertel agierte der Außenseiter auf Augenhöre und nutzte die vielen Ballverluste der Gastgeber, um das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Erst im letzten Viertel setzte sich dann gute Defensivarbeit von Alba durch, dazu trafen auch endlich die Dreierschützen. Bester Werfer der Albatrosse war Jaleen Smith mit 18 Punkten.

Alba Berlin kam gegen den Tabellenzehnten schlecht in die Partie. Chemnitz verteidigte aggressiv und schloss in der Zone immer wieder erfolgreich ab. Die Gastgeber leisteten sich zudem zu viele leichte Ballverluste, so dass die Berliner nach dem ersten Viertel mit 25:29 zurücklagen. Auch zu Beginn des zweiten Viertels tat sich Alba schwer, wobei die Gäste weiterhin zuverlässig ihre Würfe unter dem Korb versenkten.

Erst als Alba mit Christ Koumadje mehr Größe und mehr Rebound-Stärke ins Spiel brachte, kamen die Berliner heran und gingen Ende des zweiten Viertels mit 38:37 in Führung. Doch Chemnitz nutzte weiterhin die vielen Alba-Turnovers (allein zwölf in den ersten beiden Vierteln), um das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Ein glücklicher Dreier mit Brett von Marko Filipovity brachte die Niners wieder mit sechs Punkten in Front. Aber Alba berappelte sich und durch zwei Distanzwürfe von Jonas Mattissek ging Alba mit einer knappen 50:49-Führung in die Halbzeit.