Die Basketballer von Alba Berlin haben die dritte Niederlage innerhalb eines Monats gegen Dauerrivale FC Bayern München verhindern können. Nach den Pleiten im Pokal und in der Bundesliga entschieden die Berliner das Euroleague-Duell am Freitagabend in München nach hartem Kampf mit 76:75 (38:37) für sich. Für das Team von Trainer Israel Gonzalez war es im siebten Königsklassen-Duell mit den Bayern überhaupt erst der erste Sieg. Alba verließ damit auch den letzten Tabellenplatz. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 16 und Yanni Wetzell mit elf Punkten.

Wer von Beginn an ein Offensivspektakel erwartet hatte, wurde schnell ernüchtert. Denn beide Teams übertrafen sich zunächst mit Fehlwürfen. Besonders die Distanzwürfe wollten nicht fallen. So bestimmten die Defensivreihen diese Partie. Die Berliner, die auf die verletzten Johannes Thiemann (Knie) und Yovel Zoosman (Schulter) verzichten mussten, agierten da sehr aufmerksam und konnten die Bayern immer wieder stoppen.