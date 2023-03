Die für Mittwoch geplante Regionalliga-Partie von Hertha II beim VfB Germania Halberstadt ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband am Dienstag mit. Halberstadt sei von zahlreichen Coronafällen betroffen, sodass das Spiel nicht wie geplant stattfinden könne. Einen Nachholtermin für die Partie nannte der Verband nicht.

Das Nachholspiel vom 24. Spieltag wird damit bereits zum zweiten Mal verschoben. Zuvor war der Platz in Halberstadt wegen Schneefalls und niedrigen Temperaturen nicht bespielbar.

Für die zweite Mannschaft von Hertha BSC steht damit erst am 1. April das nächste Pflichtspiel an. Dann tritt der 13. der Regionalliga Nordost auswärts beim Tabellenzweiten Energie Cottbus an. Halberstadt empfängt einen Tag zuvor Tennis Borussia.