Sportvereine in Brandenburg haben so viele Mitglieder wie noch nie

Der Landessportbund (LSB) hat eine Rekord-Mitgliederzahl bei den Brandenburger Sportvereinen vermeldet. Zum 1. Januar 2023 waren 361.829 Mitglieder in den knapp 3.000 Vereinen des Bundeslandes registriert. Das berichtete LSB-Präsident Wolfgang Neubert am Freitag. Das waren rund 16.000 mehr als im Vorjahr und auch rund 6.000 mehr als vor der Corona-Pandemie.

Damit ist etwa jeder siebte Mensch in Brandenburg Mitglied in einem Sportverein. In der Altersgruppe der 7- bis 14-Jährigen ist fast jedes zweite Kind Mitglied in einem Sportverein. Die beliebtesten Vereinssportarten sind Fußball, Handball und Pferdesport.