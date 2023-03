So 19.03.23 | 18:16 Uhr

Die Erfolgsserie von Energie Cottbus hält an: Am Sonntagnachmittag gewann die Wollitz-Elf bei Lok Leipzig und ist nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Die Lausitzer befinden sich weiterhin mitten im Aufstiegsrennen.

Durch einen knappen, aber verdienten 2:0-Erfolg hat sich Energie Cottbus in der Tabelle der Fußball-Regionalliga Nordost von Lok Leipzig abgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz steht weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Rot-Weiß Erfurt, liegt jetzt aber schon neun Punkte vor Leipzig, das sich auf dem fünften Rang wiederfindet.

Cottbus startete offensiv und besser in die Partie. Insbesondere nach Eckbällen wurde es in den ersten Minuten bereits durchaus gefährlich, Tore brachte die Wollitz-Elf zunächst aber nicht zustande. Mit der Zeit arbeitete sich auch der Gastgeber in die Partie, sodass das Geschehen immer ausgeglichener wurde.

Die beste Möglichkeit gehörte nach gut 20 Minuten Leipzig: Nach einer Ecke kam David Urban im Strafraum zum Kopfball, doch Elias Bethke im Energie-Tor parierte sicher (22.). Wenig später hatte Jonas Hofmann die beste Gelegenheit für Energie: In der 31. Minute zog der 26-Jährige aus knapp 25 Metern ab, traf allerdings nur das Außennetz. So ging es nach relativ gemächlichen 45 Minuten torlos in die Halbzeit.