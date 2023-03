Wie schon beim letzten Auswärtsspiel in Dortmund verliert Hertha gegen Leverkusen mit 1:4. Gegen den BVB konnten die Berliner trotz der Niederlage noch von einer ordentlichen Leistung sprechen, gegen Leverkusen fehlte es jedoch an Vielem. Von Marc Schwitzky

Rogels Ballverlust steht symbolisch dafür, wie sich Hertha gegen Leverkusen selbst das Leben schwer machte. Ob mit oder gegen den Ball – Hertha ließ in Leverkusen nahezu alles von dem vermissen, was die Blau-Weißen in den letzten Spielen auszeichnete.

Es war eine vermeintlich unscheinbare Szene, die gut beschreibt, was Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen an diesem 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga fehlte. In der 70. Minute führt Innenverteidiger Agustin Rogel den Ball. Der Uruguayer hat das gesamte Feld vor sich und mit seinen Abwehrkollegen gleich mehrere Anspielstationen, um das Spiel geordnet aufzubauen. Doch Rogel entscheidet sich, obwohl ganz ohne Gegnerdruck, für den langen, unkontrollierten Ball, der Niemanden im gleichen Trikot findet und sofort in Leverkusens Reihen verschwindet.

Nach einer klaren Niederlage bei Bayer Leverkusen steckt Hertha BSC auch nach 23 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga mitten im Abstiegskampf. Bei den Rheinländern war dabei von Beginn an wenig zu holen für die Hauptstädter.

Doch von all dem war nach nur wenigen Momenten nichts mehr zu sehen. Von Beginn an war es das Spiel der Leverkusener Hausherren. Hertha erlangte zu keinem Zeitpunkt den nötigen Zugriff, insbesondere Bayers rechte Seite um Moussa Diaby und Jeremie Frimpong zerlegte die hilflos wirkende Hertha-Abwehr.

"Wir haben von der ersten Minute an unser Spiel nicht auf den Platz bekommen", stellte Herthas Trainer Sandro Schwarz nach Abpfiff fest. Im mittlerweile gewohnten 3-5-2 wollte Hertha an die letzten Wochen, in denen die Leistungen stimmten und zwei Siege eingefahren wurden, anknüpfen. Mit hoher Intensität in jeder Szene, mit aggressivem und situativ frühem Anlaufen, mit diszipliniertem Verschieben gegen den Ball sowie schnellem Umschalten sollte es etwas werden, vielleicht sogar mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison.

Es war über die gesamte Spieldauer immer wieder das gleiche, simple Muster, mit dem Leverkusen zu Chancen kam. Ein sich zurückziehender Bayer-Angreifer lockte Hertha aus der Ordnung, öffnete so die nötigen Räume für Pässe in die Tiefe. Auf Bundesliga-Niveau sollte das nur selten funktionieren, bei Hertha aber sorgte es aufgrund mangelnder Abstimmung durchgängig für Probleme – weil in Leverkusen nie wirklich klar war, wer von den Berlinern herausrückte, und wer absicherte.

So beim 1:0 in der zwölften Minute, als Sturmspitze Sardar Azmoun nach vorbildlicher Vorarbeit der Leverkusener Außenarbeiter nur noch einschieben brauchte. So auch beim 2:0 nur neun Minuten später durch Flügelflitzer Frimpong selbst. Und es wäre ein Leichtes, allein auf Bayers Tempo zu verweisen, welches Hertha mit keinem Spieler auf Augenhöhe auffangen kann. Doch es wäre eben auch nur ein Teil der Wahrheit. Denn die ersten beiden Treffer offenbarten, wie unkonzentriert die "Alte Dame" an diesem Tag zu Werke ging.

In der zweiten Halbzeit ergab sich – obwohl Leverkusen gar nicht mehr so viel investierte – ein ähnliches Bild. Hertha war in nahezu jedem Moment gedanklich wie körperlich einen Schritt langsamer. Das 3:0 in der 60. Minute fiel nach mehreren guten Chancen der "Werkself" beinahe schon zwangsläufig. Erneut fehlte Hertha jeglicher Zugriff, erneut reichte ein Doppelpass, um den gesamten Berliner Abwehrverbund aufzubrechen. Hertha war sowohl in jener Szene als auch über die gesamte Spieldauer in mehreren Aspekten unterlegen, die auf solch einem Niveau wenig mit der individuellen Qualität zu tun haben: Kommunikation, Körpersprache, Intensität, Handlungsschnelligkeit.

In der 67. Minute gelang dem Hauptstadtklub zwar der 1:3-Anschlusstreffer per Elfmeter, doch nur sechs Minuten später stellte Leverkusen den alten Abstand wieder her. Patrick Schick lockte gleich zwei Herthaner Verteidiger aus ihrer Position, der durchgestartete Amine Adli nutzte den geöffneten Raum zum 4:1 – ein Angriffsmuster, das dem aufmerksamen Leser bekannt vorkommen sollte.