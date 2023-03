Dirk Heinrichs stand noch als Trainer in Verantwortung für das Spiel gegen Werder Bremen, auch wenn am Montag bereits Marco Gebhardt als Coach verpflichtet wurde. "Die Mädchen müssen sich heute einfach mal für ihre Arbeit belohnen", sagte Heinrichs vor Spielbeginn am Mikrofon von Magenta-TV. Anna Gerhard und Pauline Deutsch fielen auf Seiten der Potsdamerinnen aus. Im Angriff feierte dafür die neu verpflichtete Kanadierin Jessica de Filippo ihr Startelf-Debüt.

Beide Teams waren zunächst um Sicherheit bemüht in diesem Duell des Tabellenletzten gegen den Vorletzten. Werders erste gute Chance hatte Lina Hausecke (11. Minute) nach einem Freistoß, als sie den Ball aus kurzer Distanz nur knapp am Tor vorbeisetzte. Bremen übernahm immer mehr die Spielkontrolle und ging in der 17. Minute verdient durch Reene Wichmann in Führung. Turbine tat sich in dieser Phase schwer im Spielaufbau, kam kaum aus der eigenen Hälfte. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Bremen auf 2:0 stellte. Werders Kapitänin Lina Hausicke war es mit einem sehenswerten Kopfball in der 39. Minute vorbehalten – gleichzeitig der Halbzeitstand.