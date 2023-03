Güteverhandlung am 3. April

Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic wehrt sich gegen die Kündigung von Hertha BSC. Der erste Gerichtstermin ist nun terminiert. Auch Marken-Botschafter Axel Kruse geriet in den Fokus. Er äußerte sich im rbb-Podcast "Hauptstadtderby" zu den Vorwürfen.

Solch ein Termin ist bei arbeitsrechtlichen Klagen obligatorisch und zielt auf einen möglichen Vergleich der Parteien ab. Bobic hatte im Februar beim Arbeitsgericht Klage gegen seine Kündigung eingereicht. Der 51-Jährige wollte sich am Montag nicht öffentlich zu der Angelegenheit äußern.

Im Streit um die Kündigung von Fredi Bobic, dem früheren Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, soll es Anfang April zu einem ersten Gerichtstermin kommen. Das Arbeitsgericht Berlin hat für den 3. April eine Güteverhandlung angesetzt, wie Gerichtssprecherin Andrea Baer am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Hertha BSC hatte Bobic Ende Januar fristlos gekündigt. Als Grund für die außerordentliche Kündigung standen zunächst die Äußerungen im Raum, die sich Bobic gegenüber dem rbb-Reporter Uri Zahavi geleistet hatte. In einem Interview im Anschluss an die Derby-Niederlage gegen Union Berlin am 28. Januar hatte Bobic wütend auf Nachfragen reagiert, die sich auf eine mögliche Trainerdiskussion bezogen. "Wenn du noch mal fragst, kriegst du eine gescheuert", sagte der 51-Jährige im Weggehen zu dem rbb-Reporter.

Doch nicht nur Recherchen des "Spiegel" [Bezahlinhalt] lassen vermuten, dass Herthas Vorwürfe mehr umfassen als diese Drohung. Demnach soll es um eine mögliche Weitergabe vertraulicher Informationen aus den Verhandlungen mit dem US-Investor 777 Partners gehen. Und um das, was das Nachrichtenmagazin einen "teuren Freund" nennt. In seiner Rolle in der Imagekampagne "Fahnenträger" soll der ehemalige Ex-Hertha-Profi und heutige Marken-Botschafter Axel Kruse laut der Recherche bis 2024 100.000 Euro netto im Jahr erhalten - mit der Möglichkeit, selbst um zwei Jahre zu verlängern. Die Gesamtbezüge lägen dann laut "Spiegel" bei 450.000 Euro.