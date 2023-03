Die Fußballer vom FSV Luckenwalde haben in der Regionalliga Nordost einen Punkt beim Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt geholt. Am Dienstagabend erkämpften sich die im unteren Tabellendrittel angesiedelten Luckenwalder in Erfurt ein 1:1-Unentschieden (0:0).

Nach dem knappen Weiterkommen im Landespokal in Neuruppin veränderte Trainer Michael Braune seine Mannschaft in Erfurt auf gleich vier Positionen und setzte dabei unter anderem Routinier Daniel Becker auf die Bank. Anschließend ließ Luckenwalde Erfurt lange das Spiel machen, stand dabei defensiv jedoch sehr sicher. Wirklich gute Chancen ergaben sich in der ersten Hälfte so nur selten. Luckenwalde verteidigte gut, Erfurt war offensiv zu harmlos. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Kabinen.

Auch in der zweiten Hälfte dauerte es eine Weile, ehe der erste Treffer der Partie fiel. Nach einem klaren Handspiel von Erfurts Abou Ballo trat Christian Flath für Luckenwalde zum Elfmeter an (66. Minute). Flath verwandelte sicher und bescherte den Gästen so die 1:0-Führung, die allerdings nicht lange Bestand hatte. Bereits in der 70. Minute erzielte Erfurts Artur Mergel den 1:1-Ausgleich.

In der Schlussphase drückte der Tabellenführer anschließend noch einmal. Gleich zwei Mal war es das Aluminium, das den FSV Luckenwalde vor dem Rückstand rettete. So blieb es bis zum Ende des Nachholspiels vom 18. Spieltag beim 1:1-Unentschieden, das Erfurt im Fernduell um Platz eins mit Verfolger Energie Cottbus wichtige Punkte kostete.