Fußball-Regionalliga-Nordost - Berliner AK verliert bei Uluc-Debüt gegen Chemie Leipzig

Di 28.03.23 | 09:10 Uhr

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Der Berliner AK hat das erste Pflichtspiel unter dem neuem Trainer Volkan Uluc verloren. Der BAK unterlag in einem Nachholspiel der Regionalliga Nordost am Montagabend mit 1:2 (0:1) gegen Chemie Leipzig. Uluc hatte erst in der letzten Woche das Amt des entlassenen Benjamin Duda übernommen.

Leipzig geht früh in Führung

Vor rund 600 Zuschauern lagen die Gastgeber im Poststadion schon früh zurück. Timo Mauer brachte die Leipziger per Kopf in Führung (6.). Die Gäste drückten danach auf das 2:0, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. So kam der BAK immer besser ins Spiel und kurz vor der Pause auch zur großen Gelegenheit zum Ausgleich: Shinji Yamada verzog aber knapp (42.).

Nach der Pause spielten die Berliner weiter mutig, konnten sich aber zunächst nicht belohnen. In der 87. Minute fand eine verlängerte Flanke von Ben Meyer den Weg zu Jannis Lang, der den Berliner Ausgleich erzielte. Doch die Freude hielt nicht lange an. Direkt im Anschluss erzielte Manasse Eshele das 2:1-Siegtor für die Leipziger (89.). Für die Hauptstädter war es das achte Regionalligaspiel in Folge ohne Sieg. Damit rutschte das Team in der Tabelle auf Rang zwölf ab. Chemie Leipzig ist starker Fünfter. Am Samstag (13 Uhr) müssen die Berliner bei Lichtenberg 47 antreten.