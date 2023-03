53 lautet die zum Wochenstart prägende Zahl bei den Handballern der Füchse Berlin. Um kurz vor 16 Uhr am Sonntagnachmittag begann sie zu ticken, die Zeit. 53 Stunden liegen zwischen den zwei Top-Spielen der Füchse beim THW Kiel und gegen Skjern Håndbold aus Dänemark. 53 Stunden, in denen die Füchse verarbeiten müssen, dass sie mit der 29:36-Niederlage gegen Kiel eine Großchance im Titelrennen ausgelassen haben – um es dann im Achtelfinale der European League besser zu machen.

Dabei ist es eine zweite Zahl, die die Berliner aus ihren Köpfen bekommen müssen: die 23. Mit exakt so vielen Paraden trieb Kiels Torwart Niklas Landin die Füchse am Sonntag im Spitzenspiel der Bundesliga zur Weißglut. Ein neuer Karriere-Bestwert für den dänischen Weltklasse-Torhüter, der den Füchsen so fast im Alleingang das Heft des Handelns im Meisterschaftsrennen aus der Hand riss.

Umso wichtiger aus Sicht der Berliner, dass sie am Dienstag (20:45 Uhr, Max-Schmeling-Halle) mit Vorteilen und Favoritenstatus in das Rückspiel gegen Skjern Håndbold gehen.

Am Tag zwischen den beiden wichtigen Partien aber, da hing schon noch die Niederlage gegen den THW Kiel in den Köpfen der Spieler, als diese am Montagvormittag zum Training in Hohenschönhausen eintrafen. Eine Mischung aus Regeneration und Vorbereitung stand auf dem Programm der Mannschaft um Kapitän Paul Drux. Als "sehr bescheiden" bezeichnete der die Stimmung nach der Niederlage gegen Kiel in einer Pause vom Krafttraining am Montag, "weil alle das Gefühl hatten, dass da mehr drin war."