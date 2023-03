"Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Es ist einfach schön zu sehen, dass meine Leistung anerkannt wird. Einmal zu gewinnen ist schon schwierig, aber das wiederholen zu können, ist noch besser", sagte Hinze im Interview mit rbb|24. Für die Radsportlerin sei es ein "sehr intensives Jahr" gewesen. Auch in diesem Jahr ist die 25-Jährige bereits wieder vorne gelandet, gewann bei den Europameisterschaften Gold im 500-Meter-Zeitfahren und im Teamsprint. Bei der Wahl zur "Sportlerin des Jahres" belegte ihre Teamkollegin Lea Sophie Friedrich den zweiten Platz, Diskuswerferin Kristin Pudenz wurde Dritte.

Der Potsdamer Kanute Sebastian Brendel konnte nach 2018 erstmals wieder den Titel "Brandenburgs Sportler des Jahres" für sich entscheiden. Der gebürtige Schwedter gehört seit über 20 Jahren zur Weltspitze im Kanusport, ist zudem dreifacher Olympiasieger (London 2012 und zweimal Rio 2016). 2022 gewann er bei der Kanu-WM in Dartmouth auf der 1.000-Meter-Strecke seinen insgesamt elften Weltmeistertitel. Dazu holte er Silber über die 5.000 Meter und Bronze im Mixed-Wettbewerb. Bei den Europameisterschaften in München reichte es 2022 für Silber auf seiner Paradestrecke, den 5.000 Metern.

Bei den Mannschaften gewann die Volleyball-Damen des SC Potsdam nach 2019 zum zweiten Mal den Titel "Mannschaft des Jahres". 2022 wurde das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernández Vizemeister in der Bundesliga, musste sich in einem packenden Finale im fünften Finalspiel nur knapp dem Meister MTV Stuttgart geschlagen geben. Am 1. November 2022 konnte der SCP dann Revanche üben und mit dem Gewinn des VBL-Supercups den ersten Titel der Vereinsgeschichte feiern.