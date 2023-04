Energie Cottbus steht nach dem Sieg im Topspiel der Regionalliga Nordost gegen Jena (1:0) an der Tabellenspitze. Die wollen sie auch nicht mehr hergeben. Dabei hat es das Programm auf der Zielgeraden echt in sich. Von Andreas Friebel

So ausgelassen haben die Fans im Stadion der Freundschaft schon lange nicht mehr gefeiert. Der Erfolg über Verfolger Jena und insbesondere die Art und Weise des Sieges, schüren in der Lausitz die Hoffnung auf die Meisterschaft von Energie Cottbus. Nach 28. Spieltagen steht das Team von Claus-Dieter Wollitz auf Rang eins der Fußball-Regionalliga Nordost.

Nun geht es darum, die Form zu konservieren und auf einem ähnlichen Level auch die restlichen Saison-Spiele und den Landespokal zu bestreiten. "Ich glaube, wir können auf diesem Niveau immer spielen", sagt Wollitz. "Das habe ich nach dem Sieg gegen Jena auch der Mannschaft gesagt. Wer jetzt nicht erkennt, was möglich ist, dem ist nicht mehr zu helfen."

Erster Gegner nach der Jena-Gala ist am Sonntag Greifswald (Anpfiff 13 Uhr). Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern steht aktuell auf Platz 13 und kassierte am vergangenen Wochenende eine deutliche 0:4 Niederlage in Erfurt. "Wir haben uns das Spiel genau angeschaut. Es war enger, als es das Ergebnis aussagt." Dazu kommt, dass Greifswald daheim deutlich stärker auftritt als in der Fremde. "Und sie können völlig befreit aufspielen. Denn mit dem Abstieg haben sie in dieser Saison wohl nichts mehr zu tun."

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben gehört der Aufsteiger noch zu den leichteren Aufgaben. Gerade die Heimspiele haben es für Cottbus bis Saison-Ende in sich. In der kommenden Woche gibt es im Landespokal erst das Nachbarschafts-Duell gegen Oberligist Krieschow. Dann folgt eine Heimpartie gegen den BFC Dynamo. Nach einem Gastspiel bei Abstiegskandidat Halberstadt warten dann im Stadion der Freundschaft noch Erfurt und Babelsberg. Am letzten Spieltag geht es dann zu Chemie Leipzig.