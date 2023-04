Hertha BSC hat - mal wieder - einen neuen Trainer. Mit Pal Dardai kommt ein alter Bekannter zurück in den Klub. Nach der Trennung von Sandro Schwarz soll der Ungar in seiner dritten Amtszeit bei den Blau-Weißen den Klassenerhalt sichern.

Mit Dardai hat sich die Klubführung offenbar schon vor einiger Zeit in Verbindung gesetzt. "Die Führung hat lange mit mir geredet. Eigentlich war der Plan, dass ich im Sommer in die Akademie zurückkomme", sagte Dardai bei seiner Vorstellung. "Dann kam der Anruf. Es hat nicht lange gedauert, ich habe zugesagt. Ich will wieder da hinkommen, dass die jungen Hertha-Spieler nicht weggehen aus dem Verein", erklärte Dardai seinen Plan. "Ab jetzt ist es meine Verantwortung, diese Mannschaft in der Liga zu halten."

Zu konkreten Baustellen in der Mannschaft wollte sich Dardai auch auf wiederholte Nachfrage am Montag noch nicht äußern. "Wenn wir ehrlich sind, gibt es viele Fehler. Das muss man korrigieren und dann muss man das umstellen", sagte der 47-Jährige lediglich. "Die Mannschaft muss sich auch ein bisschen mehr bewegen und mehr zusammenhalten. Wenn einer einen Fehler macht, muss der andere bereit sein, ihn zu korrigieren. Ich sehe schon Dinge, die nicht funktionieren bei Hertha", so Dardai weiter.

Außerdem stellte der neue Trainer klar, dass der Relegationsplatz in der aktuellen Situation ein realistisches Ziel sei. "Wir reden über acht Spiele, nicht über sechs Spiele. Relegation ist zum jetzigen Zeitpunkt auch gut. Wenn du schnell ein halbes Wunder schaffst und ein Quäntchen Glück hast – dafür musst du aber ackern, diszipliniert sein und viele Dinge machen – dann können wir uns vielleicht am letzten Spieltag noch retten. Aber erstmal denke ich von Spiel zu Spiel."