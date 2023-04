Klub-Vizepräsident Stephan Borngässer schlendert bei Nieselregen über den Kunstrasenplatz der modernen Sportanlage in der Hasenheide in Berlin-Neukölln. Sie sei, so erzählt er, die erste Sportstätte der Turngemeinde in Berlin gewesen, vor 175 Jahren bereits. Mittlerweile ist das Gelände multifunktional, verfügt über ein Hockeyfeld, ein Fitnessstudio, Hallenbereiche für den Tanzsport, Badminton und Tennis. "Wir wachsen weiter, und dafür sind wir sehr dankbar", sagt Borngässer.

Kein Sportverein in der Region Berlin-Brandenburg ist älter als die TiB. Zur Gründung am 16. April 1848 bestand die Turngemeinde als reiner Männerturnverein mit 58 Mitgliedern. Diese schlossen sich der damals schwer in Mode gekommenen Turnbewegung an.

Just im Volkspark Hasenheide, wo die TiB auch heute noch sitzt, hatte "Turnvater" Friedrich Ludwig Jahn Anfang des 19. Jahrhunderts einen Turnplatz errichten lassen, auf dem sich Männer zum Sporttreiben trafen, und zwar allein aus Spaß an der Freude - was als Beweggrund damals noch neu war. Damit gilt der Berliner Volkspark als maßgeblicher Startpunkt des modernen Konzepts von Sportvereinen.

Doch auch Turnvater Jahn hätte wohl nicht für möglich gehalten, dass in der Hasenheide irgendwann Sportarten wie Ultimate-Frisbee, Touch-Rugby und 3x3 Basketball trainiert würden. Auch über ein Wassersport-Zentrum an der Spree verfügt die TiB.