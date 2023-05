Hertha BSC geht die Mission Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga ohne die Angreifer Stevan Jovetic, Chidera Ejuke und Ivan Sunjic an. Der Klub teilte am Sonntag mit, dass das Trio den Hauptstadtklub verlassen wird. Der Vertrag von Jovetic läuft zum 30. Juni aus, die ausgeliehenen Chidera Ejuke (ZSKA Moskau) und (Birmingham City) kehren zu ihren Stammklubs zurück. Sunjic war zuletzt nach einem Disput mit Trainer Pal Dardai suspendiert worden.

"Die fußballerischen Fähigkeiten von Jove stehen außer Frage. Mit seiner Übersicht, seiner Technik und seinem Spielverständnis hat er uns immer weitergeholfen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber, der sich auch bei Offensivspieler Ejuke bedankte. "Unser Dank gilt aber auch Chidi, der leider verletzungsbedingt in der Rückrunde nicht die Rolle spielen konnte, die wir uns alle erhofft hatten. Wir wünschen beiden sportlich und privat nur das Beste“, äußerte Herthas Sportdirektor weiter.

Jovetic war allerdings auch einer der Großverdiener im Kader - weil Hertha extrem sparen muss, konnte sie sich den Stürmer nicht mehr leisten, völlig unabhängig von der sportlichen Bewertung. Er wechselte 2021/22 von AS Monaco an die Spree und bestritt in zwei Jahren insgesamt 40 Einsätze. Dabei erzielte der 33-Jährige elf Treffer und legte vier Tore auf. Ejuke stieß im vergangenen Sommer als Leihspieler vom ZSKA Moskau zu Hertha. 20 Partien stehen in der Vita des Nigerianers, der drei Vorlagen gab.