Champions-League, Champions-League, Champions-League – unter den Fans des 1.FC Union gibt es kein anderes Thema in diesen Tagen. Vor dem vorletzten Saisonspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) fehlen noch maximal vier Punkte zum größten Erfolg der jungen Unioner Bundesligageschichte. Ein Mann bleibt sich allerdings treu: Trainer Urs Fischer kommt das Wort von der Königsklasse einfach nicht über den Mund. "Es ist möglich, lassen Sie uns darüber sprechen, wenn es so weit sein sollte", gab sich Fischer schmallippig auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Hoffenheim. "Der Konjunktiv interessiert mich nicht. Der Fokus liegt auf der nächsten Aufgabe und die heißt Hoffenheim."

Was der Einzug in die Champions League für den 1. FC Union bedeuten würde

Die Mannschaft reist, wie gewöhnlich, einen Tag vorher nach Sinsheim. Den Auftritt von Verfolger Freiburg werden Spieler und Trainer am Freitagabend gemeinsam vor dem Fernseher verfolgen. Verpassen die fünftplatzierten Breisgauer einen Sieg gegen Wolfsburg, reicht Union schon ein Unentschieden bei der TSG für die Champions-League. Das Tor zur Königsklasse stand noch nie so weit offen, wie an diesem 33. Spieltag. Eigentlich könnte alles perfekt sein in Köpenick, doch unter der Woche zogen plötzlich einige dunkle Wolken auf.



Kapitän Christopher Trimmel trat nach seinem 300. Pflichtspiel für Union vor die Presse und kritisierte unerwartet die wenige Spielzeit, die er in den letzten Wochen bekommen habe. "Ich war überrascht und ich fand es auch etwas unglücklich", formulierte Trainer Fischer sein Unverständnis. "Es ist kein Thema, was wir in der Öffentlichkeit besprechen, das wird intern geklärt. Es gibt immer unpopuläre Entscheidungen und ich werde auch gegen Hoffenheim wieder Spieler enttäuschen müssen." Der Trainer weiß, diese Diskussion kommt zur Unzeit.