Dabei lag der Fokus der Mannschaft eigentlich auf der Meisterschaft. Seit der Verein 2018 in die Berlin-Liga aufgestiegen war, kam das Team von Trainer Dragan Kostic immer unter die besten Vier, wurde drei Mal Vize-Meister. Der Aufstieg in die Oberliga war lang ersehnt - und sollte in diesem Jahr endlich gelingen. Schon am vorletzten Spieltag sicherte sich Sparta Tabellenplatz eins und damit erstmals die Berliner Meisterschaft. "Das hört sich absolut geil an", sagt Stürmer Lukas Rehbein auch noch knapp zwei Wochen danach. Nachdem der Aufstieg in die Oberliga feststand, sei es die "pure Ekstase" gewesen. Bis in die Morgenstunden habe das Team gefeiert.