Claus-Dieter Wollitz: Ich kann nur sagen, dass wir den Sack letztes Wochenende wirklich zu machen wollten – auch, weil wir dann jetzt weniger Druck hätten. Dieser Druck ist nämlich nach wie vor enorm! Natürlich bist du zwei Spiele vor Schluss lieber vier Punkte vor als vier Punkte zurück, aber gleichzeitig birgt das auch Gefahren. Das Spiel am Sonntag ist nicht weniger ein Brett als die vergangenen. Das ist ein 50/50-Spiel, in dem es auf Nuancen ankommen wird.

Energie Cottbus hat seine erste Chance auf eine vorzeitige Regionalliga-Nordost-Meisterschaft verpasst. 1:1 endete das Spitzenspiel gegen Erfurt in Cottbus. In einer hitzigen Schlussphase kam Energie spät zum Ausgleich, hat aber weiterhin beste Chancen auf die Meisterschaft.

Das Spiel gegen Erfurt vergangenes Wochenende war auch atmosphärisch ein Highlight. Erwarten Sie diesen Sonntag Ähnliches?

Es wäre schön, wenn wir nochmal eine gute Atmosphäre haben. Für das letzte Spiel ist Gänsehaut schon gar nicht mehr das richtige Wort. Wer da nicht dankbar und stolz ist, so etwas als Verantwortlicher begleiten zu können, ist fehl am Platz.

Die knapp 19.000 Zuschauer waren deutschlandweit die meisten in dieser Regionalliga-Saison. Sind sie auch ein Zeichen dafür, dass Energie Cottbus und auch das Stadion der Freundschaft zurück in die 3. Liga müssen?

Für mich ja. Das hat auch das Spiel im DFB-Pokal gegen Werder Bremen letztes Jahr gezeigt. Die Leute hier lechzen danach, sie warten darauf. Es muss dafür aber eben alles zusammenkommen. Die finanzielle Situation beispielsweise hat sich zwar stabilisiert, hat aber in den letzten Jahren viel Substanz gekostet – und hätten die Spieler in den Verhandlungen dafür nicht so viel Verständnis, wäre eine Saison wie die aktuelle nicht möglich. Wenn wir den Gehaltsdurchschnitt der Regionalliga betrachten, liegen wir da nicht im oberen Drittel.

Inwiefern hat in diesem Fall auch die Perspektive auf die 3. Liga Spieler nach Cottbus gelockt?

Das hat sie absolut. Wir haben viele Spieler mit guten Verträgen für den Fall eines Aufstiegs in die 3. Liga. Auf der anderen Seite stehen die Spieler hier extrem im Fokus, mit vielen Erwartungen an sie. Und wenn sie sich unter diesen Bedingungen entwickeln und beweisen, dann wissen auch viele andere, dass sie für andere Aufgaben bereit sind. Wir selbst können schließlich keine langfristigen Verträge abschließen, weil wir nicht wissen, in welcher Liga wir in drei Jahren spielen und was dann finanziell möglich ist. Umso schöner ist, dass wir mit der LEAG jetzt einen neuen Trikot- und Hauptsponsor haben – das ist ein Zeichen für den ganzen Verein.