Hören fußball-interessierte Menschen in Berlin den Namen TuS Makkabi, dürfte der erste Gedanke meist der gleiche sein: Ein jüdischer Verein, der sich immer wieder mit antisemitischen Vorfällen auseinandersetzen muss. Selbst Menschen, die weder wissen, in welcher Liga Makkabi gerade spielt, noch wie es da gerade läuft, dürften schon von Beleidigungen, Drohungen oder gar Gewalt gegen Spieler von Makkabi gehört oder gelesen haben.

Der Berliner Oberligist hat am Wochenende nun die Chance, sportlich Schlagzeilen zu schreiben. Am Samstag (3. Juni, 12:15 Uhr im Mommsenstadion und im rbb24-Livestream) trifft TuS Makkabi im Endspiel des Berliner Landespokals auf Sparta Lichtenberg. Es ist ein Finale zwischen zwei Überraschungs-Finalisten und alten Bekannten. Ein Finale, in dem TuS Makkabi seine bemerkenswerte Entwicklung der letzten zwei Jahre krönen und mit dem erstmaligen Einzug in den DFB-Pokal ein rein sportliches Ausrufezeichen setzen will.

Ihren Anfang hatte die besagte Entwicklung von Makkabi im Sommer 2021: Nach mal mehr, mal weniger durchwachsenen Jahren in der Berlin-Liga startete der Klub da in eine Saison, in der das Team erst am 18. Spieltag seine erste (von am Ende auch nur zwei) Niederlage kassieren sollte.

So ließ Makkabi auf dem Weg zum Aufstieg in die Oberliga Nord auch die schlussendlich drittplatzierten Konkurrenten von Sparta Lichtenberg hinter sich. "Wir sind über die Jahre zusammengewachsen", sagt Kapitän Doron Buck mit Blick auf den Aufstieg und das, was folgte. Auch das kann sich nämlich sehen lassen: Spielerisch ver- und finanziell gestärkt steht Makkabi aktuell als Aufsteiger einen Spieltag vor dem Saisonende auf Rang drei der Oberliga. "Wir haben eine gute Tiefe, aber auch Breite im Kader", ergänzt Abwehrspieler Leon Sandhowe.