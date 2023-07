Do 13.07.23 | 13:35 Uhr

Der Berlin-Marathon 2023 wird erneut prominent besetzt sein. Am Donnerstag verkündeten die Veranstalter des Rennens, dass Eliud Kipchoge im Herbst erneut in Berlin an den Start gehen werde. Der Sieger des Vorjahres wird es dabei mit starker Konkurrenz zu tun bekommen.

So machten die Veranstalter neben der Teilnahme Kipchoges auch die von dessen kenianischem Landsmann Amos Kipruto bekannt. Kipruto wird als Sieger des London-Marathons 2022 nach Berlin reisen und dort versuchen, den 38-jährigen Kipchoge vom Thron zu stoßen.