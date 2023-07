Toni Leistner steht mit bandagierten Füßen am Rande des Trainingsplatzes in Zell am See. "Ich habe ohne Ende Blasen. Aber den Knöcheln geht es gut", beruhigt der Neuzugang von Hertha BSC. Es sind die typischen Spuren der harten Saisonvorbereitung. In Österreich macht Trainer Pal Dardai seine Jungs derzeit fit für den Saisonstart in der 2. Liga. Zwar würden die Beine schon ganz schön weh tun, aber das Training würde ihm auch viel Spaß machen, sagt Leistner. "Ich glaube, dass harte Arbeit auch immer belohnt wird."