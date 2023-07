Die Herausforderung für Luckenwalde in der Regionalliga Nordost sei "riesengroß". So wie in jedem Jahr. "Wir haben einfach keine Berufsfußballer. Das ist der große Unterschied. Wir versuchen auch, täglich zu trainieren, aber tun das eben am Abend und nicht wie unsere Konkurrenten teilweise zwei Mal am Tag", berichtet Braune. "Wir gehen um 17 Uhr auf den Platz und viele meiner Spieler müssen am nächsten Tag um sieben Uhr wieder arbeiten gehen. Das macht es mit der Regeneration sehr schwer."

Entscheidend sei zudem in dieser Saison, "wie die jungen Spieler den Männerfußball adaptieren", sagt der 37-Jährige. Über Punkte- oder Platzierungsziele wolle er nicht reden. "Der Klassenerhalt ist gewünscht vom Verein. Da gehe ich auch voll mit", sagt er. Als Trainer habe er noch ein anderes Ziel. Eines mit Anspruch: "Wir wollen den attraktivsten Fußball in dieser Liga spielen", so Braune.