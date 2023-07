Bei der Heim-Weltmeisterschaft sind Deutschlands U21-Handballer nur noch einen Schritt vom Titelgewinn entfernt. Die von Martin Heuberger trainierte Mannschaft setzte sich am Samstag im Halbfinale in Berlin souverän mit 40:30 gegen Serbien durch. Im Endspiel am Sonntag (18 Uhr) trifft das Team auf zuletzt starke Ungarn. Deutschland winkt dabei der dritte WM-Titel im U21-Bereich und der erste seit 13 Jahren.

Rückraumspieler Renars Uscins (9 Tore) von der TSV Hannover-Burgdorf und Linksaußen Florian Kranzmann (8) von GWD Minden waren Deutschlands beste Werfer des Abends.