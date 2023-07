Für Harting wäre es der dritte Erfolg gewesen. Sieben Jahre nach Olympia-Gold in Rio dürfte ein WM-Ticket für den Berliner nicht mehr in Reichweite sein.

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel mit Platz drei einen Achtungserfolg verbucht. Der 33-Jährige konnte mit 62,87 Metern zwar noch nicht wieder an einstige Glanzzeiten anknüpfen. Besser waren am Sonntag aber nur der Magdeburger Henrik Janssen, der mit 63,93 Metern seinen ersten deutschen Titel gewann, und Steven Richter mit 63,57 Metern.

Der deutsche Verband will vorrangig Meister und Zweitplatzierte der Titelkämpfe für die WM in Budapest vom 19. bis 27. August nominieren und verlangt eine Bestätigungsnorm von 64,50 Metern. Hartings Bestweite in dieser Saison sind 63,22 Meter, die internationale WM-Norm liegt bei 67 Metern. Auch über die internationale Rangliste wäre ein Start derzeit nicht möglich.

Hartings Ziel sind jedoch ohnehin die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Das erklärte er unlängst in einem Interview mit der "Berliner Zeitung" [Bezahlbeitrag], in dem er seine Depression öffentlich gemacht hatte. "Es ist eine Krankheit, die immer mehr gesellschaftliche Akzeptanz findet. Das Stigma fällt. Keiner ist davor gefeit. Egal, wie erfolgreich oder unerfolgreich er war. Und ja, es hat auch mich getroffen", so Harting.