Von Alba Berlin ging es erst für Moritz, dann für Franz Wagner vor einigen Jahren in die USA und dort bis in die NBA. Mittlerweile spielen sie gemeinsam für die Orlando Magic. Bei der Basketball-WM kommt es zur Zusammenführung der gesamten Familie.

Also alles ganz normal. Wäre da nicht diese Besonderheit, dass die Wagners nicht zum ordinären Familienurlaub in Japan unterwegs sind, sondern Moritz und Franz Weltklasse-Basketballer sind und für die deutsche Nationalmannschaft an der WM teilnehmen. Axel und Beate feuern ihre Söhne an, die nun schon seit einigen Jahren in der NBA spielen und zu Deutschlands Leistungsträgern gehören.

Wenn ihre Jungs bei der WM in Japan, auf den Philippinen und Indonesien auf dem Parkett stehen, verwandeln sich die Eltern in Edelfans. In der Halle sind sie ganz vorne, nah am Spielfeld dabei - und fallen auf. "Die kannst du gar nicht übersehen, so laut wie sie sind", sagt Moritz Wagner. "Es ist schön, dass wir das so mit der Familie teilen können."

Moritz ist der ältere der beiden Brüder, mittlerweile 26 und schaffte zuerst den Sprung in die NBA. Über Stationen bei den Los Angeles Lakers, Washington Wizards und Boston Celtics kam er im Frühjahr 2021 schließlich nach Orlando. Dorthin wechselte wenig später auch sein vier Jahre jüngerer Bruder Franz - als eines der Toptalente aus seinem College-Jahrgang. Das Zusammenspiel der beiden funktioniert laut Moritz gut - meistens zumindest. "Natürlich geht er mir ab und zu auf den Keks. Das ist so eine Familiengeschichte, glaube ich", sagt er mit einem Augenzwinkern. "Aber wir haben eine sehr gute Beziehung, deswegen fühle ich mich auch so frei, das hier sagen zu dürfen. Unsere Mannschaftskollegen sind das mittlerweile gewohnt. Wir behandeln uns auch nicht anders."