Nationalspieler Robin Gosens wechselt aus der italienischen Serie A in die Bundesliga und schließt sich Union Berlin an. Für die Köpenicker ist es der Rekordtransfer und bislang wohl größte Transfercoup, für Gosens die erste Bundesligastation.

Noch wichtiger als dieses Prestige: Auch der VfL Wolfsburg war dringend an einer Verpflichtung interessiert, aber Union setzte sich letztlich durch. Zwar sind Investorenklubs wie die Niedersachsen weiterhin finanziell besser aufgestellt, doch durch die Champions-League-Teilnahme und das allgemeine Wachstum des Vereins hat der 1. FC Union aufgeholt und gehört nun auch auf dem Transfermarkt zu den besseren Adressen der Bundesliga. Wer in zehn Jahren über die Entwicklung der Eisernen in den 2020er-Jahren berichtet, wird sich an den Gosens-Transfer erinnern müssen. Finanziell gehen die Eisernen ins Risiko: Neben der Rekordablöse wird der Neue zum Topverdiener. Und das, nachdem er in 58 Spielen bei Inter nur dreimal über die volle Distanz gespielt hat.

Mit seiner Kritik an Flick untermauerte Ruhnert seinen Anspruch, einer der Meinungsführer der Bundesliga zu sein. Mit dem Transfer von Gosens untermauerte er wiederum den Anspruch der Eisernen, zur Spitzengruppe der Bundesliga zu gehören. Und dabei soll Gosens auf und neben dem Platz eine tragende Rolle einnehmen, kündigte Manager Ruhnert bei der Vorstellung seines neuen Spielers an. "Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht. Diese Eigenschaften haben wir gesucht und glauben, mit der Verpflichtung von Robin eine wichtige Verstärkung für unser Spiel gewonnen zu haben", schwärmte der sonst so nüchterne Ruhnert weiter.

Gosens' Form könnte das gut tun. In den anderthalb Jahren bremsten ihn Verletzungen und mäßige Leistungen. Und Inters System, in welchem die Flügelspieler weniger vertikal agieren als bei Union, dafür aber mehr im Kombinationsspiel gefragt sind. Doch Gosens' Stärken liegen in seiner Dynamik, seiner Körperlichkeit, guten Flanken und klugen Laufwegen auf den langen Pfosten. Stärken, auf die das Spiel von Atalanta Bergamo ausgelegt war, wo Gosens vor dem Wechsel zu Inter zu den besten Spielern der Serie A gehörte.

Über die Provinzvereine Dordrecht und Almelo spielte er sich auf das Radar von Atalanta – in Deutschland spielte Gosens noch nie in einer hohen Spielklasse. Dafür hat er während seiner Zeit in Italien etwas erreicht, was die wenigsten Fußballer schaffen: einen Bachelor in Psychologie. Und in einer Sache spricht Gosens schon ganz wie Union-Präsident Dirk Zingler: "Wir Fußballer leben in einer Parallelwelt und brauchen die familiäre Erdung", sagte der junge Familienvater über Zeit mit seinem neugeborenen Sohn.

Dass auch sein neuer Klub immer wieder über Erdung durch die "Union-Familie" spricht, könnte ihm sein neuer Chef Oliver Ruhnert beim Mittagessen erklären. Was dann auf den Teller kommt, verriet Gosens vor einigen Wochen bei der Nationalmannschaft: "Ich sage seit sechs Monaten zu meiner Frau, wir müssen nach Deutschland, ich brauche endlich mal wieder einen richtigen Döner." Zumindest in dieser Hinsicht ist Robin Gosens in Berlin genau richtig.