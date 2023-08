Mit dabei: Malte Delow und Louis Olinde. Zwischen das Dauertitschen der Bälle mischt sich Gelächter. "In den Kleingruppen zu trainieren, macht immer sehr viel Spaß. Da ist natürlich viel Freude dabei und auch ein bisschen Witz. Die Zeit ist immer sehr cool", so Mattisseck. Die Sommerwochen zwischen Urlaub, Nationalmannschaft und Alba-Mannschaftstraining bieten sich für individuelle Trainingseinheiten an - sobald die Saison beginnt, ist hingegen dafür nicht mehr viel Zeit.

Im Juni hat der Berliner seinen Vertrag verlängert. Bis 2026 will Jonas Mattisseck in der Hauptstadt bleiben. "Mein ganzes Leben hat sich bisher in Berlin abgespielt. Das macht es auch zu etwas ganz Besonderem hier Profi werden zu dürfen und hier auch spielen zu dürfen", sagt er. Sein Bekenntnis zu Alba kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Berliner Kader stark verändert. Kapitän Luke Sikma wechselt zu Olympiakos Piräus, Nationalspieler Maodo Lo will es in Mailand versuchen und Topscorer Jaleen Smith zieht es nach Bologna.

Für den bisherigen Co-Kapitän bietet die Umstrukturierung des Kaders auch eine Chance: "Zuletzt war es schon so, dass ich einen größeren Teil in der Mannschaft eingenommen und deutlich mehr Spielanteile bekommen habe. Aber die nächsten Jahre sollen nochmal ein großer Schritt nach vorne sein und auch auf dem Karriereweg nochmal was anderes bedeuten." Mattisseck will mehr Verantwortung übernehmen.