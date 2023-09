Am Mittwochabend gewannen die Füchse Berlin ein für lange Zeit äußerst intensives und offenes Handball-Spiel gegen den SC Magdeburg letztendlich deutlich mit 31:26 im heimischen Fuchsbau. Held der Partie war Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev mit insgesamt 14 Paraden. Aber auch Hans Lindberg und Jerry Tollbring mit je acht Treffern trugen in Kombination mit einer starken Defensivleistung einen großen Teil zum Erfolg bei.

Am Montag starten die Füchse Berlin gegen den SC DHfK Leipzig in die neue Saison. Der Handball-Bundesligist gehört zum erweiterten Kreis der Meisterschaftskandidaten, übt sich jedoch im Backen kleinerer Schrippen. Von Marc Schwitzky

Es entwickelte sich von Beginn an eine überaus temporeiche und intensive Partie auf höchstem Niveau. Auf beiden Seiten waren die Angriffe von starker Wucht und Dynamik geprägt, es gab keine Verschnaufspausen. Doch beide Teams hatten ebenfalls herausragende Torhüter: Dejan Milosavljev für die Füchse Berlin und Nikola Portner für den SC Magdeburg prägten die Begegnung von Beginn an durch hervorragende Paraden.

Zwar verbuchten die Füchse im ersten Durchgang mehr technische Fehler, die immer wieder in zu leichten Ballverlusten mündeten, doch da Keeper Milosavljev immer noch ein wenig besser als Portner parierte und die Gäste aus Magdeburg insgesamt mehr Fehlwürfe verzeichneten, gingen die Berliner immer wieder in Führung. Mit Lasse Bredekjaer und Hans Lindberg als treffsicherste Schützen wurden die Angriffe stets sauber ausgespielt und es gab auffällig wenig Würfe aus der Distanz. So nahmen die Füchse zwar weniger Würfe als Magdeburg, konnten diese aber effizienter verwandeln.

Der 3:0-Lauf der Gäste, der in der 6. Minute zum 3:1-Zwischenstand führte, ließ die Füchse im gesamten ersten Durchgang nur ein einziges Mal etwas länger in Rückstand geraten, ansonsten waren die Hausherren in einer extrem engen Begegnung immer wieder die eine Nasenspitze vorne – und das trotz zu vieler technischer Fehler. In einem sehr flüssigen Duell, das nur wenige 7-Meter zu sehen bekam, konnten die Füchse eine späte Überzahlsituation für einen 14:12-Pausenstand in der vollen Max-Schmeling-Halle nutzen.