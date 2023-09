Die zweite Mannschaft von Hertha BSC hat sich in der Fußball-Regionalliga Nordost spät einen Punkt gesichert. Die Berliner lagen gegen Carl Zeiss Jena lange mit 0:1 hinten, schafften in der Schlussphase aber doch noch den Ausgleichstreffer. Das für Hertha so wichtige Tor erzielte ein Spieler aus der Profi-Mannschaft der Blau-Weißen.

Die Zweitauswahl von Hertha BSC erwischte gegen Jena zwar den besseren Start, doch das erste Tor schossen die Gäste. Maximilian Krauß traf wie aus dem Nichts mit einer schönen Einzelaktion und einem präzisen Schuss in den Torwinkel zur Führung (25. Minute).

Das Tor half Carl Zeiss im Spielverlauf. Die Gäste wurden nun deutlich besser, waren überlegen und kamen zu weiteren guten Gelegenheiten. Krauß tauchte in der 35. Minute erneut gefährlich im Berliner Strafraum auf, fand kurz vor dem Tor aber keinen Abnehmer für seinen Pass. Auch Joshua Endres vergab wenig später eine gute Gelegenheit (37.), sodass es mit der knappen Führung für Jena in die Pause ging.

Der zweite Durchgang verlief deutlich ausgeglichener und lange sah es so aus, als könnte Jena den 1:0-Vorsprung über die Zeit bringen. Bis zur 85. Minute: Hertha-Profi Myziane Maolida, der am Samstag in der zweiten Mannschaft der Berliner aushalf, sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich (85.).

In der Schlussphase kamen die Blau-Weißen fast noch zum Siegtreffer, doch ein Schuss von Derry Scherhant knallte an die Latte (90.), sodass das Tor von Maolida der einzige Berliner Treffer blieb. Er hält Hertha somit zumindest vorerst auf dem dritten Platz in der Regionalliga Nordost.