Der BFC Dynamo ist weiter im Aufwind in der Fußball-Regionalliga Nordost. Im Heimspiel gegen Babelsberg gewannen die Berliner am Freitagabend mit 3:0 (1:0). Nachdem Tobias Stockinger die Führung erzielte (15. Minute), sorgte Amar Suljic mit zwei Treffern in der Schlussphase für die Entscheidung (86. und 90.).

Die Mannschaft aus Berlin-Hohenschönhausen steht nun auf dem 3. Tabellenplatz, Babelsberg fällt zurück auf den 5. Rang.