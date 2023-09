Der Wechsel des 36-Jährigen, der zuvor nur in Italien aktiv gewesen ist, zum 1. FC Union Berlin sorgte am letzten Tag des Transferfensters für einen regelrechten Knall in Fußballdeutschland. Leute konnten ihren Augen nicht trauen, wie ein UFO landete Bonucci auf dem Rasen der "Alten Försterei". 121 Länderspiele für Italien, amtierender Europameister, 18 Titel und 502 Pflichtspiele für Juventus – eine Lichtgestalt des italienischen Fußballs.

"Finally (endlich)", brüllte Leonardo Bonucci fröhlich in den Raum, als ein Journalist – nachdem alle Fragen der Medienrunde zuvor auf Englisch gestellt worden waren – ihn auf Italienisch ansprach. So wurde aus dem sehr starren Englisch auf einmal ein wunderbar schwungvolles Italienisch. Bonucci freute sich spürbar nach Wochen des Kulturschocks über einen kleinen Moment des Heimatgefühls.

Und dann im "vielleicht letzten Jahr" seiner Karriere zu Union Berlin? Der Abwehrspieler hat sich diese Entscheidung reiflich überlegt. "Es ist schwer, erstmals außerhalb Italiens zu spielen", so Bonucci: "Ich möchte mich selbst aus meiner Komfortzone herausbewegen, deshalb habe ich mich für Union Berlin entschieden. Es ist schwer, besonders die Sprache, aber ich will mich in allen Lebensbereichen weiterentwickeln."

Ex-Klub Juventus sei sein Leben, doch nun zähle erstmal nur Union. Und das mit einem klaren Ziel: Der Europameisterschaft 2024 in Deutschland als krönender Abschluss einer herausragenden Karriere. "Ich habe vor zwei Wochen mit Nationaltrainer Luciano Spaletti gesprochen. Er sagte mir, dass ich viele Spiele absolvieren müsse, um in den Kader der Nationalmannschaft zu kommen. Ich weiß, dass es schwer wird, aber ich habe die Euro 2024 als Ziel."

Bei seinen Antworten auf die Fragen der Journalisten wirkt Bonucci trotz seiner 36 Jahre und einem unglaublichen Erfahrungsschatz nahezu schüchtern, aber sehr respektvoll. Er bedankt sich für beinahe jede Frage, will jede Antwort auf eine auf Englisch gestellte Frage auch auf Englisch beantworten – egal, wie lange er zwischendurch nach der richtigen Vokabel suchen muss. So wird aus einer Legende des italienischen Fußballs, vor der Fans und Medien in Ehrfurcht erstarren, nach und nach einfach nur ein Mensch. Ein Mensch mit Anlaufschwierigkeiten, aber auch ambitionierten Zielen.

Die ersten der erhofften vielen Spiele hat Bonucci in den vergangenen Tagen absolviert. Da sich Konkurrent Robin Knoche verletzte, durfte der Routinier sowohl in der Champions League gegen Real Madrid als auch in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim starten. Während Bonucci in der Königsklasse seiner Aufgabe gerecht wurde, musste er im Ligabetrieb trotz seiner 36 Jahre Lehrgeld zahlen.

Bei der 0:2-Niederlage verschuldete er zunächst den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 0:1, indem er Andrej Kramaric zunächst in seinem Rücken verlor und ihn dann zu Boden brachte. Auch beim zweiten Gegentor traf Bonucci eine Mitschuld, da er Maximilian Beiers Laufweg nicht aufnehmen konnte und so den Abschluss ermöglichte. Ein gebrauchtes Bundesliga-Debüt und ein Spiegelbild für die gesamte Unioner Mannschaftsleistung an jenem Tag. "Die erste Halbzeit geht so nicht. Wir waren einfach nicht da, auch Leo nicht", kritisierte Trainer Urs Fischer die Vorstellung seiner Mannschaft bei der vierten Pflichtspielniederlage in Serie deutlich.

"Der Fußball in Italien und der in Deutschland unterscheiden sich komplett", hält Bonucci fest. "In der Bundesliga haben wir Verteidiger deutlich mehr Rasen in unserem Rücken zu decken. Sowohl den heranstürmenden Gegner als auch die Spieltiefe hinter dir zu verteidigen, ist die schwerste Aufgabe für einen Verteidiger. Du musst die Spielsituationen sehr gut lesen, weil Gegenspieler wie Victor Boniface oder Kramaric sehr schnell sind."