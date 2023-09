Wie in der Vorwoche blieb das Hertha-Spiel torreich. Doch gegen die bisher ungeschlagenen Magdeburger verspielte die Mannschaft von Pal Dardai insgesamt vier Führungen und konnte in der Schlussphase nicht mehr nachlegen.

Was bei den Fischen klappt, geht bei Hertha BSC am 5. Spieltag gewaltig schief. Die Berliner verwirrten sich mit ihrem wilden Agieren vielmehr selbst, leisteten sich unerklärliche Fehler, sodass der Fressfeind namens Magdeburg letztendlich doch leichtes Spiel haben sollte.

Dass Hertha in Magdeburg so wirr auftritt, ist auch deshalb so skurril, da die Hauptstädter mit derselben Startelf wie der beim 5:0-Kantersieg über Fürth antreten. Erstmals in der laufenden Saison konnte Trainer Dardai in zwei aufeinanderfolgenden Partien auf dieselbe Anfangsformation setzen. Darüber hinaus hat das Sommer-Transferfenster am 1. September seine Pforten geschlossen und Hertha das Ende seiner Transferaktivitäten verkündet – somit steht nach Monaten der ständigen Unsicherheit für alle Beteiligten fest, wie der Berliner Kader für die Hinrunde aussehen wird.

Beide Faktoren hätten neben dem brustlösenden ersten Liga-Sieg am vergangenen Wochenende eigentlich darauf einzahlen müssen, die benötigte Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen. Und Hertha beginnt die Begegnung auch mit einem direkten Erfolgserlebnis: bereits in der 2. Spielminute gehen die Berliner in Führung. Hertha stört das Aufbauspiel der Magdeburger früh, gewinnt den Ball am gegnerischen Strafraum und Fabian Reese erzielt aus kurzer Distanz das 1:0. Wie schon gegen Fürth erzwingen die Blau-Weißen die Führung durch eine gelungene Pressingaktion.