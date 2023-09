2:1-Auswärtssieg - Energie Cottbus bezwingt Angstgegner Altglienicke

So 24.09.23 | 15:00 Uhr

Bild: IMAGO/Ostseephoto

Energie Cottbus klettert weiter in der Tabelle der Regionalliga Nordost. Nach dem 2:1 bei der VSG Altglienicke sind die Lausitzer nun Zweiter. Der FCE beendete damit eine schwarze Serie - dank seines Toptorjägers, der gleich zwei Traumtore erzielte.

Energie Cottbus kann doch noch gegen die VSG Altglienicke siegen: Nach vier Jahren und vier Niederlagen haben die Lausitzer in der Regionalliga Nordost mit 2:1 (2:1) im Berliner Jahn-Sportpark gewonnen. Tim Heike traf doppelt für das Team von Claus-Dieter Wollitz (22., 39. Minute), den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Ex-Cottbuser Ali Abu-Alfa (36.). Durch den dritten Liga-Sieg in Serie springt der FCE auf den zweiten Tabellenplatz.

Heike trifft und trifft

Es dauerte in einer ausgeglichenen Anfangsphase knapp zehn Minuten, bis es richtig gefährlich wurde - und die erste Chance gehörte der VSG Altglienicke: Tolcay Cigerci spielte aus der eigenen Hälfte einen perfekt getimten langen Ball auf Philip Türpitz. Der 32-Jährige ließ sich zwar im Strafraum selbst zu weit nach außen abdrängen, fand aber mit seinem Pass im Rückraum noch Ex-Union Profi Akaki Gogia. Den Schuss des Ex-Union-Profis aus 14 Metern konnte Cottbus-Verteidiger Jonas Hildebrandt noch so gerade blocken. Auch die Lausitzer bekamen in der Offensive durchaus Platz - allen voran Phil Halbauer. Die beste Gelegenheit hatte der offensive Mittelfeldspieler in der elften Minute, als er bei einem Cottbuser Konter mit viel Platz auf auf VSG-Keeper Lino Kasten zulief, aber am Ende nur ein Schüsschen abgab. Weitaus wuchtiger traf zehn Minuten später Tim Heike den Ball und ließ Kasten keinerlei Chance: Aus 18 Metern zielte er sehenswert zum 1:0 für den FCE in den Winkel (22.). Für den 23-jährigen Stürmer war es bereits das siebte Tor am achten Spieltag.

Abu-Alfa in den Winkel

Altglienicke ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Das Team von Karsten Heine hatte ein leichtes spielerisches Übergewicht und kam das ein ums andere Mal aussichtsreich in den Cottbuser Strafraum. Für den Ausgleich sorgte aber auch bei den Gastgebern ein Treffer der Kategorie 'Traumtor': Ali Abu-Alfa - vergangene Saison noch bei Energie unter Vertrag - zog aus der Distanz ab und der Schuss flog unhaltbar für FCE-Torwart Alexander Sebald ins Toreck. Es war der Premieren-Treffer Abu-Alfas für die VSG und der verdiente Ausgleich (36.). Das Duell war nun immer hochklassig und teils spektakulär. So in der 39. Minute. Da zauberte das Cottbuser Sturm-Duo mit (fast) blindem Verständnis füreinander. Timmy Thiele steckte den Ball durch die Altglienicke-Abwehr in den Strafraum zu Heike - und der bewies, dass ihm in seinem Lauf gerade kein Abschluss zu kompliziert ist: Mit großer Sicherheit lupfte er den Ball über Kasten zur 2:1-Führung für Cottbus ins Tor. Dass das der Pausenstand sein sollte, hatten die Lausitzer auch dem Pfosten zu verdanken. In der Nachspielzeit bekamen sie eine Ecke nicht richtig geklärt und Türpitz' Abschluss aus zehn Metern landete am Aluminium (45.+1).

Hohe Intensität, weniger Torchancen

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv - weitere Großchancen gab es jedoch zunächst auf keiner Seite. Cottbus verteidigte gegen sehr bemühte, aber zu wenig durchschlagskräftige Hausherren konsequent. Nach einer guten Stunde hätte das Wollitz-Team dann für die Vorentscheidung sorgen können, ja vielleicht sogar müssen: VSG-Abwehrspieler Justin Bulang rutschte in Strafraumnähe weg und so kam Thiele unverhofft an den Ball. Der Stürmer ließ dann aber die Gedankenschnelligkeit vermissen, die ihn in der ersten Hälfte beim 2:1 noch ausgezeichnet hatte und vertändelte den Ball (64.). Altglienicke konnte diese Nachlässigkeit allerdings nicht ausnutzen. Im Gegenteil: Das Spiel der Gastgeber wurde immer ungenauer. Fünf Minuten vor Schluss machte es FCE-Keeper Sebald dann doch noch ein letztes Mal spannend: Der 27-Jährige irrte aus dem Strafraum und verursachte - mit einer Kombination aus Handspiel und Foul - einen Freistoß aus 17 Metern in zentraler Position. Doch der Abschluss von Türpitz passte zur zweiten Hälfte der VSG. Der 32-Jährige drosch ihn flach in die Mauer (85.), die Niederlage seines Teams war besiegelt.

Sendung: rbb24, 24.09.2023, 18 Uhr