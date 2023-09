Eisbären Berlin feiern zweiten Saisonsieg in Düsseldorf

So 17.09.23 | 18:18 Uhr

Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner bei der Düsseldorfer EG mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Manuel Wiederer, Tobias Eder und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den hart erkämpften Auswärtserfolg der Berliner.

Vor 9.925 Zuschauern erwischten die Hausherren den besseren Start und hatten die ersten Torgelegenheiten. Die Berliner taten sich lange schwer, gingen aber kurz vor der ersten Drittelpause dank einer Energieleistung von Nationalspieler Wiederer in Führung: Als die Gäste in Unterzahl spielten, erkämpfte sich der Angreifer den Puck und schloss seinen folgenden Alleingang erfolgreich ab.



Im zweiten Spielabschnitt baute Eder den Vorsprung mit einem Powerplay-Tor aus, doch Philip Gogulla verkürzte nur wenig später für die Gastgeber. Nachdem die Düsseldorfer einige gute Ausgleichschancen nicht nutzen konnten, stellte Veilleux im Schlussdrittel mit dem zweiten Überzahltor der Berliner den alten Abstand wieder her.

Der frühere Eisbären-Profi Bennet Roßmy machte es mit dem erneuten Anschlusstreffer der Düsseldorfer noch einmal spannend, aber letztlich brachten die Gäste den knappen Sieg mit großem Einsatz über die Zeit.