Deutsche Eishockey-Liga - Eisbären Berlin starten mit Sieg gegen Ingolstadt in Saison

Fr 15.09.23 | 22:20 Uhr

Bild: IMAGO/Andreas Gora

Der Erfolg sollte schnellstmöglich zurück nach Berlin. Vizemeister Ingolstadt unterzog die ehrgeizigen Ziele einer harten Realitätskontrolle. Doch im Penalty-Schießen konnten die Hausherren das Spiel für sich entscheiden.

Das Eishockey-Team der Eisbären Berlin hat einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Am ersten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga gewann die Mannschaft am Freitag gegen den ERC Ingolstadt mit 2:1 nach Penalty-Schießen (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Die Treffer in der regulären Spielzeit erzielten Wojciech Stachowiak für die Gäste (26. Minute) und Marcel Noebels für die Berliner (35.).

Eisbären starten leicht überlegen

Die Eisbären gingen mit dem Vorsatz in die neue Spielzeit, die verkorkste Vorsaison vergessen zu machen. Diese beendeten die Berliner als amtierender Meister überraschend und enttäuschend auf dem 11. Platz, und verpassten dadurch sogar die Playoffs. "Für uns ist es nach der letzten Saison wichtig, dass wir eine gute und attraktive Hauptrunde für unsere Fans spielen", sagte Sportdirektor Stephane Richer am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz zur Saisoneröffnung. Die Berliner, die im Sommer mit 14 Abgängen einen Umbruch erlebten, waren dem Vizemeister der vergangenen Saison in der Anfangsphase leicht überlegen. In Folge einer doppelten Überzahl nach zwei Zeitstrafen für die Ingolstädter bauten die Hausherren erstmals druckvolle Kombinationen auf. Ty Ronning, im Sommer aus Ingolstadt nach Berlin gewechselt, scheiterte mit der aussichtsreichsten Chance am parierenden Michael Garteig.

Noebels trifft zum ersten Berliner Saisontor

Im Mittelabschnitt ließen die Ingolstädter den Puck immer näher am Berliner Gehäuse laufen. Aus sieben Meter Entfernung nahm Wayne Simpson Maß, Gaolie Jake Hildebrand konnte zunächst abwehren - allerdings nicht entscheidend klären. So gelang vor der Torlinie Wojciech Stachowiak an den Puck und konnte diesen mit mehrfachem Nachsetzen letztlich im Tor versenken (26.). Die Antwort folgte durch den langjährigen Eisbär Marcel Noebels, der das erste Saisontor für den zehnfachen Meister erzielte. Von halbrechter Seite setzte der 31-Jährige eine platzierte, schwer haltbare Direktabnahme vorbei an Garteig ins Netz (35.). Die Stimmung in der Arena am Ostbahnhof war nun auf Betriebstemperatur, und die Berliner drückten nun auf die Führung. Einen erneuten Abschluss von Noebels konnte der ERC-Schlussmann mit dem Schoner parieren.

Spiel geht in Overtime

Doch eine Entscheidung konnte keines der Teams in der regulären Spielzeit erwirken. Und so ging das Spiel in die Overtime. Dort krönte Gäste-Goalie Garteig seine herausragende Leistung zunächst, konnte gleich mehrere Großchancen der Heimmannschaft klären. Zum Ende der fünf Zusatzminuten schaffte es der ERC in einer Powerplay-Situation, das Spiel auf seine Seite zu ziehen (Strafe für Blaine Byron). Die verbliebenen drei Berliner Feldspieler verschanzten sich vorm eigenen Tor. Große Diksussionen gab es nach der Schlusssirene der Overtime: Die Scheibe war nach einem Schuss von Casey Bailey im Tor der Berlliner eingeschlagen, allerdings, wie die Referees prüften kurz nach dem Ablauf der Zeit. Im Penalty-Shootout entschieden die Berliner die Partie für sich. Beim dritten und letzten Versuch der Gäste konnte Keeper Hildebrand parieren und seinem Team zum Sieg im ersten Spiel verhelfen.

