Der Berliner Senat nimmt gut 61 Millionen Euro in die Hand, um die Austragung der Fußball-EM nächstes Jahr in der Stadt zu unterstützen. Berlin erhofft sich viel von dem Turnier - auch finanziell. Von Jonas Bürgener

Der Anwalt von Böcker-Giannini, Berlins ehemaliger Chef-Verwaltungsmodernisierer Ralf Kleindiek, hatte in einem Statement, das dem rbb vorliegt, erklärt, die Entscheidung Sprangers sei unbegründet. Er kündigte an, dass sich seine Mandantin gegen die Entlassung wehren werde.

Die Kosten für die EM teilen sich auf verschiedene Bereiche auf. Ursprünglich, als noch mit einer Summe von 61 Millionen Euro gerechnet wurde, wurden 36,2 Millionen Euro für die Austragung der EM außerhalb des Stadions kalkuliert.

Dazu zählten unter anderem die Sicherheitskosten während des Turniers in der gesamten Stadt in Höhe von 7,12 Millionen Euro oder die Organisation der sogenannten "Host City Events", wie zum Beispiel der Fanmeile am Brandenburger Tor, in Höhe von 16,68 Millionen Euro. Für die Ertüchtigung des Olympiastadions waren 27 Millionen Euro eingeplant.



Darüber hinaus fallen "sportanlagenbezogene Maßnahmen" an, die Um- und Ausbaukosten am Olympiastadion und im Olympiapark beinhalten. Hier rechnete der Senat ursprünglich mit Kosten in Höhe von 24,9 Millionen Euro. Das Stadion soll barrierefreier werden, die digitale Infrastruktur, wie zum Beispiel das WLAN, verbessert und die Sanitäranlagen ausgebaut werden.

Wo genau nun Mehrkosten entstehen und wie die genauen Summen für die jeweiligen Teilbereiche aussehen, ist noch unklar.