Basketball-Bundesliga - Alba holt verdienten Sieg gegen Marburg

Sa 18.11.23 | 15:36 Uhr

Bild: imago images/camera4+

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben den zweiten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Die Berlinerinnen siegten am Samstagnachmittag in der Sömmeringhalle gegen die Blue Dolphins Marburg verdient mit 77:70 (43:35). Beste Berliner Werferin war Deeshyra Thomas mit 20 Punkten.

Alba dreht im zweiten Viertel auf

Die Gäste aus Marburg erwischten zunächst den besseren und vor allem deutlich schwungvolleren Start. Die Hessinnen spielten schnell und direkt und lagen daher nach dem ersten Viertel mit 25:19 in Führung. Alba hatte in den ersten Minuten durchaus Schwierigkeiten, das hohe Tempo mitzugehen, arbeitete sich in den Schlussminuten des ersten Durchgangs aber in die Partie. Im zweiten Abschnitt war Alba dann voll da. Das Team von Trainer Cristo Cabrera startete einen 16:3-Lauf und übernahm so die Führung. Bis zur Halbzeit bauten die Berlinerinnen das Ergebnis auf ein komfortables 43:35 aus.

Marburg hält bis zum Schluss Schritt

Das dritte Viertel verlief dann wieder deutlich ausgeglichener. Marburg war wieder besser in der Partie und dennoch ging Alba mit einer 59:50-Führung ins Schlussviertel. Die Zuschauer in der Sömmeringhalle sahen ein gutes Basketballspiel, in dem Außenseiter Marburg bis zum Schluss gut mithielt. Trotzdem gelang es Alba, den verdienten Sieg über die Zeit zu bringen und so den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Am Ende stand ein gerechtes 77:70 auf der Anzeigetafel.