Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge will Hertha in der 2. Liga endlich wieder drei Punkte holen. Nach der Länderspielpause geht es nun allerdings nach Hannover, wo ein bestens aufgelegter und heimstarker Gegner auf die Berliner wartet.

Mit der zweitbesten Tordifferenz der Liga (+11) und 22 Punkten steht Hannover 96 derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Nachdem die Niedersachsen in den vergangenen Jahren zwar immer mal wieder gut starteten, dann aber schnell nur noch im Mittelfeld rumdümpelten, ist dieses aktuelle Bild nach dem 13. Spieltag wohltuend für jeden 96-Fan.

"Ich bin so zufrieden wie lange nicht mehr", erklärt Hannover-Fan und Podcaster Tobias Rieger. Vor allem von Trainer Stefan Leitl zeigt er sich überzeugt: "Ich habe das Gefühl, dass er eine Idee hat, welchen Fußball er spielen will. Er ist aber auch flexibel genug, um sich auf den Gegner einzustellen." Leitl übernahm zu Beginn der vergangenen Saison das Amt bei den Niedersachsen mit der Aufgabe, sie innerhalb von drei Jahren zum Aufstieg zu führen. "Das war mutig, wenn man schon so lange und erfolglos in der 2. Liga spielt. Aber es ist letztlich genau das, was man in Hannover machen muss", erklärt Rieger.

Tatsächlich scheint dieser Plan derzeit alles andere als absurd zu sein. Leitl weiß, wie Aufstieg geht. 2021 gelang ihm das als Trainer von Fürth. Auch in Hannover scheint er die Mannschaft in seinem zweiten Jahr ein ganzes Stück weiter gebracht zu haben. Vor allem in der heimischen Heinz-von-Heiden-Arena scheint 96 kaum zu schlagen zu sein (vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage). Keine guten Vorzeichen für die anstehende Auswärtsreise von Hertha BSC.