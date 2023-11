Test gegen Regionalligisten - Hertha gewinnt 4:0 gegen Altglienicke

Do 16.11.23 | 15:49 Uhr

Bild: imago/Matthias Koch

Hertha BSC hat sein Testspiel gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke mit 4:0 (1:0) gewonnen. Bei Altglienicke saß zum ersten Mal der neue Trainer Murat Salar auf der Bank. Er ist der Nachfolger Karsten Heine.

Bild: Imago/Matthias Koch

Hertha startet gut

Hertha-Trainer Pal Dardai nutzte den Test im Hans-Braun-Stadion auf dem Olympiagelände, um einige Spieler einzusetzen, die in der 2. Bundesliga in letzter Zeit seltener zum Einsatz kamen. So durfte im Tor Ersatzkeeper Marius Gersbeck anfangen, vor ihm verteidigte Nachwuchsspieler Sebastian Weiland und im Mittelfeld spielten mit Veit Stange, Bilal Hussein und Michał Karbownik gleich drei Spieler, die zuletzt nur Ersatz waren. Das gilt auch für Offensivspieler Derry Scherhant, der schon in der zweiten Minute zu seiner ersten Chance kam. Seine Direktabnahme nach einer Marten Winkler-Flanke konnte Altglienicke-Schlussmann Lino Kasten jedoch entschärfen. Aber Hertha blieb konsequent. Nach mehreren guten Chancen und einem Abseitstor traf Florian Niederlechner in der 13. Minute per Direktabnahme zur Führung. Bis zur Halbzeit folgten zwar noch einige Torchancen, aber Hertha fehlte insbesondere im Spielaufbau die Passschärfe. Das 1:0 zu diesem Zeitpunkt war leistungsgerecht.

Scherhant überragt nach der Pause

In der Pause schien Trainer Pal Dardai das Tempo seiner Mannschaft angesprochen zu haben. Direkt zeigten die Herthaner mit mehr Druck hinter den Bällen, warum sie zwei Ligen höher spielen als ihre Gegenspieler aus Treptow. Es dauerte keine Minute, bis Ssherhant sich mit einem Übersteiger auf der linken Seite im Eins-gegen-Eins durchsetzte, zur Grundlinie zog und mit einem Pass an die Fünfmeterkante, wo Winkler einschob. Nach dem 2:0 zog sich Altglienicke immer weiter vor das eigene Tor zurück. So war es für Hertha ein Leichtes, den Druck zu erhöhen.

IMAGO / Matthias Koch Hertha-Sportdirektor Weber - "Den Saison-Start können wir nicht wegdiskutieren" Knapp zehn Monate ist Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber im Amt und hat schon eine Trainer-Entlassung, einen Abstieg und einen Neuaufbau erlebt. Ein Gespräch über den Saison-Verlauf, die Unterstützung der Fans und den verheißungsvollen Nachwuchs.



In der 60. Spielminute war es erneut Scherhant, der sich auf der linken Seite mit einer Finte durchsetzte, zur Grundlinie dribbelte und in die Mitte spielte. Dort lauerte Niederlechner, der aus kurzer Distanz sein zweites Tor an diesem Nachmittag erzielte. Spätestens nach dem 3:0 spielte sich das Spiel nur noch in Altglienickes Hälfte ab. In den Minuten nach dem Tor musste sich Altglienickes Torhüter Nikolai Kemlein, der zur Pause ins Spiel gekommen war, im Minutentakt auszeichnen. In der 69. Minute war er dann aber machtlos: Derry Scherhant verwandelte einen Elfmeter, den er selbst mit einem Dribbling über die linke Seite rausgeholt hatte zum 4:0-Endstand.