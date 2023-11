Martin Behnke Berlin Mittwoch, 15.11.2023 | 10:12 Uhr

Macht mich traugig und in meinen Augen nur Sinn, wenn man JETZT (und in drei, vier Wochen nicht mehr) nen aus Vereinssicht 1a-Kandidaten hat.



Danke für die schöne Zeit !



Grundübel war wohl, dass der Kader diesmal erst relativ spät stand. Lediglich (bereits mit Abstrichen) Kral und Gossens haben geliefert.



Ich will mir lieber nicht ausmalen, wo man stünde, wenn man bereits 2 Monate früher ne halbe Million mehr für Hollerbach geboten, und Gießelmann nochmal fürn Jahr verlängert (und so manch anderes gelassen) hätte.



SCHEINT so als wären das Trainerwünsche gewesen, der wg. CL auf Qualität drang... ansonsten wäre wohl Ruhnert weg. ("Ich kann dir heute nen Spieler klarmachen, aber der ist ggf. schlechter als das was in 4 Wochen geht, bzw. was wir bereits haben").