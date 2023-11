Wir haben uns in den letzten Wochen nach jedem Spiel gemeinsam ausgetauscht. Wir haben eine Sprache gefunden, die sehr nahe und auch persönlich war. Dieses Gespräch haben wir auch am Montag geführt und dann im Laufe des Gesprächs gemeinsam entschieden, dass wir die Zusammenarbeit beenden. Urs Fischer ist nicht zurückgetreten, Urs Fischer ist auch nicht entlassen worden. Wir haben einfach eine gemeinsame Entscheidung getroffen.

Wir treffen uns morgen (am Donnerstag, Anm. d. Red.) nochmal. Urs und Markus Hoffmann kommen her, wir frühstücken zusammen und lassen das Training ausfallen. Wir werden also zusammenkommen. Deshalb auch der respektvolle Ablauf: Wir haben den Tag gestern genutzt, um heute vorzubereiten. Wir haben heute erst die Mannschaft informiert und dann die Öffentlichkeit. Wir werden uns morgen als Freunde verabschieden. Trotzdem sind wir jetzt alle - und da spreche ich für alle Mitarbeiter im Klub - erstmal traurig.